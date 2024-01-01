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Головна Війна з Росією Протягом минулої доби ЗСУ знищили 780 окупантів, 6 танків та 18 артсистем, - Генштаб
Оновлено

Протягом минулої доби ЗСУ знищили 780 окупантів, 6 танків та 18 артсистем, - Генштаб

1 січня, 2024 понедiлок
08:04
Війна з Росією ЗСУ, міномет, міна

Протягом минулої доби ЗСУ відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області. Також Сили оборони ліквідували 780 окупантів

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.01.24 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 360 010 (+780) осіб,
  • танків ‒ 5983 (+6) од,
  • бойових броньованих машин  ‒ 11087 (+17) од,
  • артилерійських систем – 8482 (+18) од,
  • РСЗВ – 943 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 625 (+2) од,
  • літаків  – 329 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6657 (+66),
  • крилаті ракети ‒ 1709 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од,
  • підводні човни  - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11330 (+38) од,
  • спеціальна техніка  ‒ 1277 (+9).

Фото: Генштаб ЗСУ


Ворожі обстріли України

Загалом ворог завдав 13 ракетних та 127 авіаційних ударів, здійснив 181 обстріл з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Минулої доби, російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши 96 БпЛА типу "Shahed-136/131". Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 66 ударних БпЛА.

Також, поточної доби загарбники знову завдали авіаційного удару, застосувавши 26 ударних БпЛА типу "Shahed-136/131". Наші оборонці знищили 21 ворожий дрон.

Авіаційних ударів зазнали: Іванівка Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Григорівка, Різниківка, Званівка, Спірне, Північне, Новомихайлівка Донецької області; Роботине, Новоданилівка Запорізької області; Качкарівка, Червоний Маяк, Зміївка, Вірівка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Ситуація на основних напрямках фронту

Протягом минулої доби відбулося 55 бойових зіткнень.

В зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 11 атак ворога поблизу Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де противник безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку окупанти вели штурмові дії в районі Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника біля Богданівки та Андріївки Донецької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 4 атаки ворога в районах Степового, Авдіївки та ще 14 атак неподалік Первомайського, Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку наші оборонці продовжують стримувати загарбників в районі Новомихайлівки Донецької області, де відбито 4 атаки.

На Шахтарському напрямку Сили оборони відбили атаку противника біля Урожайного Донецької області.

На Запорізькому напрямку українські воїни відбили 5 ворожих атак поблизу Роботиного та південніше Новодарівки Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку Сили оборони надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Удари Сил оборони по ворожих позиціях

ЗСУ  продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Протягом минулої доби українська авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 9 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 3 склади боєприпасів та пункт управління противника.

  • Протягом доби, 30 грудня, на фронті відбулося 54 бойових зіткнень між російськими окупантами та Силами оборони України. ЗСУ відбили низку ворожих атак на 7 напрямках та ліквідували ще майже тисячу військових армії РФ.

Україна
Росія
Запоріжжя
ЗСУ
Херсонщина
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Бахмут
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Куп'янськ
Лиман
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