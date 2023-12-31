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Війна з Росією: хроніка
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Армія РФ за добу втратила 8 танків, 30 артсистем і 960 військових, - Генштаб

31 грудня, 2023 неділя
07:33
Війна з Росією втрати окупантів

Протягом минулої доби на фронті відбулося 54 бойових зіткнень між російськими окупантами та Силами оборони України. ЗСУ відбили низку ворожих атак на 7 напрямках та ліквідували ще майже тисячу військових армії РФ

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 31.12.23 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 359230 (+960) осіб
  • танків ‒ 5977 (+8) од.
  • бойових броньованих машин ‒ 11070 (+17) од.
  • артилерійських систем – 8464 (+30) од.
  • РСЗВ – 943 (+4) од.
  • засоби ППО ‒ 623 (+2) од.
  • літаків – 329 (+0) од.
  • гелікоптерів – 324 (+0) од.
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 6591 (+37),
  • крилаті ракети ‒ 1709 (+1)
  • кораблі /катери ‒ 23 (+0) од.
  • підводні човни - 1 (+0) од.
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 11292 (+48) од.
  • спеціальна техніка ‒ 1268 (+8)

Ситуація на фронті: росіяни не полишають спроб вибити підрозділи ЗСУ із займаних позицій на Херсонському напрямку, Сили оборони виснажують ворога

За даними Генштабу, в зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в бєлгородській області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районі населеного пункту Синьківка Харківської області, де ворог безуспішно намагався прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 2 атаки противника біля Макіївки Луганської області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 9 атак окупантів поблизу Богданівки, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 5 атак ворога неподалік Степового, Авдіївки та ще 13 атак біля Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де наші захисники відбили 8 атак.

На Шахтарському напрямку українські воїни відбили 2 атаки противника поблизу Приютного Запорізької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 4 атаки окупантів західніше Вербового та східніше Копані Запорізької області.

В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямку українські воїни надалі продовжують заходи із розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так протягом минулої доби противник здійснив 13 безуспішних штурмових дій на позиції Сил оборони.

Водночас Сили оборони України продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

Окупанти обстріляли Україну "іскандерами" та "шахедами", ЗСУ 12 разів уразили райони скупчення росіян 

Загалом ворог завдав 9 ракетних та 55 авіаційних ударів, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовані ракети Х-59 по містах Дніпро та Одеса, ракету "Іскандер" по Запоріжжю та зенітні керовані ракети С-300 по цивільних об'єктах центральної частини міста Харкова.

ППО знищила керовану ракету Х-59. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові та багатоквартирні будинки, готель, лікарні, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши БПЛА типу Shahed-136/131. Наші оборонці знищили 21 ударний дрон.

Авіаційних ударів зазнали: Архипівка Чернігівської області; Товстодубове Сумської області; Синьківка, Піщане Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Надія, Білогорівки Луганської області; Авдіївка, Новомихайлівка, Старомайорське Донецької області; Тягинка та Херсон Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися близько 150 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької Херсонської та Миколаївської областей.

Водночас протягом минулої доби наша авіація завдала ударів по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та по 3 зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 3 зенітних ракетних комплекси, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 7 артилерійських засобів та 3 станції радіоелектронної боротьби противника.

  • Ввечері суботи, 30 грудня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України. Внаслідок атаки безпілотників у центрі Харкова є пошкодження будівель.
Україна
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