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Росія запустила "шахеди" ввечері 30 грудня: ППО спрацювала на Київщині

30 грудня, 2023 субота
21:40
Війна з Росією

Ввечері суботи, 30 грудня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України

Про рух БПЛА в Сумській області Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 19:14.

Станом на 21:30 відомо про щонайменше 4 групи "шахедів": у Київській області, які рухаються західним курсом у напрямку Житомирщини; Черкащина - курс південно-західний; Кіровоградська область - курс західний та Одещина - курс південно-західний.

Київська ОВА відзвітувала про роботу ППО в області о 21:19.

Інформації про руйнування чи жертви поки не надходило.

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