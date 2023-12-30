Росія запустила "шахеди" ввечері 30 грудня: ППО спрацювала на Київщині
Ввечері суботи, 30 грудня, російські терористи запустили ударні БПЛА "шахеди" для обстрілу України
Про рух БПЛА в Сумській області Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 19:14.
Станом на 21:30 відомо про щонайменше 4 групи "шахедів": у Київській області, які рухаються західним курсом у напрямку Житомирщини; Черкащина - курс південно-західний; Кіровоградська область - курс західний та Одещина - курс південно-західний.
Київська ОВА відзвітувала про роботу ППО в області о 21:19.
Інформації про руйнування чи жертви поки не надходило.
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