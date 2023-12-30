Росія запустила "шахеди" ввечері 30 грудня: ППО спрацювала на Київщині

Про рух БПЛА в Сумській області Повітряні сили ЗСУ повідомили ще о 19:14.

Станом на 21:30 відомо про щонайменше 4 групи "шахедів": у Київській області, які рухаються західним курсом у напрямку Житомирщини; Черкащина - курс південно-західний; Кіровоградська область - курс західний та Одещина - курс південно-західний.

Київська ОВА відзвітувала про роботу ППО в області о 21:19.

Інформації про руйнування чи жертви поки не надходило.

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