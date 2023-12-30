РФ обстріляла центр Харкова: 16 людей поранено, пошкоджено цивільну інфраструктуру

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, окупанти завдали понад 6 ударів по Харкову.

"Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань", - написав він.

Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що було влучання в житловий будинок у центрі міста. Там виникла пожежа, є серйозні руйнування. Синєгубов уточнив, що ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Йдеться про лікарні, багатоквартирні житлові будинки, магазини, громадські місця та транспорт.

За словами Терехова, станом на 20:30, відомо про 16 постраждалих, 5 вже в лікарні.

"Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку - хлопець 16 років, госпіталізований з уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан - середній", - написав Синєгубов.

У МВС повідомили, що один з постраждалих виявився британським журналістом.

Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко у коментарі Суспільному розповів, що за попередньою інформацією по Харкову поцілили ракетами С-300, які використали як "земля-земля".

Станом на 20:40 відомо про щонайменше шість влучань. Три з них були в Індустріальному районі, ракети поцілили у землю, постраждалих немає. Ще два влучання були по центру міста.

"Одне - по готелю, інше - неподалік, у двір житлового будинку. На зараз п'ятеро поранених під час удару по житловому будинку, їх ушпиталили, серед них - 16-річний підліток. І двоє поранених перебували під час удару в готелі", - розповів Тимошко.

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