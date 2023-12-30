РФ обстріляла центр Харкова: 16 людей поранено, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Російські терористи ввечері суботи, 30 грудня, вдарили по центральній частині Харкова, внаслідок чого поранень зазнали 16 людей, пошкоджено цивільну інфраструктуру
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
За його словами, окупанти завдали понад 6 ударів по Харкову.
"Зокрема, вдарили по центральній частині міста Харків. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Профільні служби працюють на місцях влучань", - написав він.
Мер Харкова Ігор Терехов поінформував, що було влучання в житловий будинок у центрі міста. Там виникла пожежа, є серйозні руйнування. Синєгубов уточнив, що ушкоджень зазнала цивільна інфраструктура. Йдеться про лікарні, багатоквартирні житлові будинки, магазини, громадські місця та транспорт.
За словами Терехова, станом на 20:30, відомо про 16 постраждалих, 5 вже в лікарні.
"Серед постраждалих внаслідок удару окупантів по багатоквартирному житловому будинку - хлопець 16 років, госпіталізований з уламковими пораненнями до лікувальної установи, стан - середній", - написав Синєгубов.
У МВС повідомили, що один з постраждалих виявився британським журналістом.
Керівник поліції Харківщини Володимир Тимошко у коментарі Суспільному розповів, що за попередньою інформацією по Харкову поцілили ракетами С-300, які використали як "земля-земля".
Станом на 20:40 відомо про щонайменше шість влучань. Три з них були в Індустріальному районі, ракети поцілили у землю, постраждалих немає. Ще два влучання були по центру міста.
"Одне - по готелю, інше - неподалік, у двір житлового будинку. На зараз п'ятеро поранених під час удару по житловому будинку, їх ушпиталили, серед них - 16-річний підліток. І двоє поранених перебували під час удару в готелі", - розповів Тимошко.
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- Того ж дня окупанти обстріляли Херсон та селище в передмісті, внаслідок чого загинули дві людини.
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