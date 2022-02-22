У Грузії матч ЧЄ з регбі проти Росії анонсували українською мовою: росіяни вже поскаржились у Європейську федерацію

Про це повідомляє "Трибуна".



Анонс матчу Грузія - Росія на ЧЄ з регбі написаний українською і не був продубльований грузинською або російською мовами. Грузинські та наші фанати високо оцінили такий жест у коментарях.



У Росії ж поскаржились на допис у Європейську федерацію регбі, які закликали грузинів видалити допис.



"Керівництво федерації звернулося до Rugby Europe з проханням розібратися у цій ситуації. Нам відповіли, що такі публікації є неприпустимими, що це порушення регламенту. RE просили грузинську сторону прибрати цю афішу, але вони нічого не прибрали, навіть з огляду на те, що за це їм загрожує штраф. RE підтримує нашу позицію щодо неприпустимості таких публікацій", – сказав прессекретар російської сторони Антон Халізов.



Матч Грузія - Росія на чемпіонаті Європи з регбі відбудеться 27 лютого на стадіоні "Динамо Арена" в Тбілісі.





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