У Грузії під в'язницею, де утримують Саакашвілі, розпочалася акція протесту
Грузинська опозиція організувала акцію протесту в Руставі під в'язницею, де утримують колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі
Про це повідомляє "Ехо Кавказу".
Акцію організувала опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух". Головна вимога протестувальників – перевести до приватної клініки Саакашвілі, який 37-й день продовжує голодування у в’язниці. Голова партії Ніка Мелія заявив, що демонстранти не розійдуться, доки не врятують Саакашвілі. Наразі вони встановлюють під в'язницею палатки.
Водночас у правлячій "Грузинській мрії" стверджують, що голодування Саакашвілі – це частина деструктивного плану опозиції. Міністр юстиції Раті Брегадзе заявив, що стан експрезидента задовільний і всі його життєві параметри в нормі.
Саакашвілі у відповідь звинуватив владу у спекуляціях та відмовився від усіх харчових добавок, рекомендованих лікарями.
Тим часом пенітенціарна система Грузії 6 листопада оприлюднила відео, на якому Саакашвілі, нібито, вживає дитячі пюре.
За кілька годин до початку акції протесту в Службі державної безпеки Грузії провели брифінг та заявили, що Саакашвілі у в’язниці планує державний переворот і низку серйозних провокацій для повалення влади.
- Нагадаємо, 5 листопада редакторка News Georgia Ія Барателі повідомила, що стан Міхеіла Саакашвілі погіршився.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.04
Купівля 26.04Продаж 26.29
-
EUR
Купівля 29.95Продаж 30.38
- Актуальне
- Важливе