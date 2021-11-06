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Головна Світ У Грузії під в'язницею, де утримують Саакашвілі, розпочалася акція протесту

У Грузії під в'язницею, де утримують Саакашвілі, розпочалася акція протесту

6 листопада, 2021 субота
19:30
Світ Акція на підтримку Саакашвілі в Руставі

Грузинська опозиція організувала акцію протесту в Руставі під в'язницею, де утримують колишнього президента країни Міхеіла Саакашвілі

Про це повідомляє "Ехо Кавказу".  

Акцію організувала опозиційна партія Грузії "Єдиний національний рух". Головна вимога протестувальників – перевести до приватної клініки Саакашвілі, який 37-й день продовжує голодування у в’язниці. Голова партії Ніка Мелія заявив, що демонстранти не розійдуться, доки не врятують Саакашвілі. Наразі вони встановлюють під в'язницею палатки. 

Водночас у правлячій "Грузинській мрії" стверджують, що голодування Саакашвілі – це частина деструктивного плану опозиції. Міністр юстиції Раті Брегадзе заявив, що стан експрезидента задовільний і всі його життєві параметри в нормі.

Саакашвілі у відповідь звинуватив владу у спекуляціях та відмовився від усіх харчових добавок, рекомендованих лікарями.

Тим часом пенітенціарна система Грузії 6 листопада оприлюднила відео, на якому Саакашвілі, нібито, вживає дитячі пюре.

За кілька годин до початку акції протесту в Службі державної безпеки Грузії провели брифінг та заявили, що Саакашвілі у в’язниці планує державний переворот і низку серйозних провокацій для повалення влади. 

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Грузія
голодування
акція протесту
в'язниця
Міхеіл Саакашвілі
Руставі
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