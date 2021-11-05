Стан Саакашвілі погіршився, почалися проблеми з пам'яттю, - News Georgia

Про це вона розповіла телеканалу "Дождь".



За словами Ії Барателі, через голодування в Міхеіла Саакашвілі почалися проблеми з пам'яттю й логічним мисленням. Експрезидент Грузії не може написати листа.



Ія Барателі впевнена, що владі Грузії немає сенсу утримувати Міхеіла Саакашвілі за ґратами, оскільки він залишатиметься серйозним фактором дестабілізації для неї. Також редакторка News Georgia вважає, що перебування Міхеіла Саакашвілі буде спонукати опозицію продовжувати протестувати.

Міхеіла Саакашвілі заарештували в Грузії 1 жовтня. У в'язниці він оголосив голодування. Згодом адвокат колишнього президента Грузії заявив про погіршення його стану. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликала іноземні держави "рішуче засудити" дії Грузії щодо Міхеіла Саакашвілі. Президентка Грузії заявила, що не помилує Міхеіла Саакашвілі.

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