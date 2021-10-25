Один з показників в аналізах Саакашвілі впав до критичного рівня, - адвокат
Експрезидентові Грузії Міхеілу Саакашвілі, який 25-й день голодує в грузинській в'язниці, потрібна допомога реаніматолога
Про це повідомив його адвокат Дмитро Садзаглішвілі, передає Грузія.Online.
За словами Садзаглішвілі, один з життєвих показників в аналізах політика "впав до критичного рівня" і було потрібно втручання реаніматологів, щоб стабілізувати стан Саакашвілі.
Адвокат додав, що зараз колишній грузинський лідер входить в ту фазу голодування, коли його стан може погіршитися в будь-який момент і йому може знадобитися негайна медична допомога.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.
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