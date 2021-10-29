Денісова закликала іноземні держави "рішуче засудити" дії Грузії щодо Саакашвілі

Про це йдеться у заяві Денісової щодо порушення конституційних прав і свобод Саакашвілі, яка оприлюднена у Facebook.

“Утримання Саакашвілі є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні. Тюремні лікарні повинні мати обладнання, установки і ліки, необхідні для належного медичного догляду за хворими та для їх лікування, а також достатньо кваліфікований персонал”, - йдеться у заяві.

Денісова нагадала, що ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.

“Такі дії грузинської влади очевидно є катуванням і способом позбавлення Сааакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році. Грузинська влада повинна негайно припинити грубі порушення прав Саакашвілі”, - заявила Денісова.

