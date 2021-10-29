Денісова закликала іноземні держави "рішуче засудити" дії Грузії щодо Саакашвілі
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова закликає іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії щодо громадянина України Міхеіла Саакашвілі
Про це йдеться у заяві Денісової щодо порушення конституційних прав і свобод Саакашвілі, яка оприлюднена у Facebook.
“Утримання Саакашвілі є порушенням статті 22 Мінімальних стандартних правил поводження з в’язнями, положення якої зобов’язує хворих в’язнів, які потребують послуг спеціаліста, переводити до особливих закладів або ж у цивільні лікарні. Тюремні лікарні повинні мати обладнання, установки і ліки, необхідні для належного медичного догляду за хворими та для їх лікування, а також достатньо кваліфікований персонал”, - йдеться у заяві.
Денісова нагадала, що ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
“Такі дії грузинської влади очевидно є катуванням і способом позбавлення Сааакашвілі права на життя, що є порушенням статей 6, 7, 9, 14, 18 Міжнародного пакту про цивільні та політичні права, який ратифіковано Грузією у 2002 році. Грузинська влада повинна негайно припинити грубі порушення прав Саакашвілі”, - заявила Денісова.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.
- 27 жовтня омбудсмен Людмила Денісова відвідала Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі у Грузії.
- Нардеп Ковальчук заявив, що українська сторона вже підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати Саакашвілі Україні
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