Саакашвілі вважає себе в'язнем Путіна і каже, що його життя під питанням, – Денісова

Про це вона повідомила під час брифінгу.

"Саакашвілі каже, що "Моє життя під питанням сьогодн"і. Він вважає себе в'язнем Путіна. І каже, що найбільше не хоче погано зробити Україні і допустити кровопролиття у Грузії… Він не переїжджатиме до тюремної лікарні, яка є у колонії №18. Він вважає, що там небезпечно для його життя, оскільки склад ув'язнених, який відбуває покарання у цій колонії, небезпечний для нього… Я звертатимуся з урахуванням того, що є договір спеціальної пенітенціарної служби Міністерства юстиції Грузії з таким медичним центром, як "Віван меді", щоб перевезли у разі потреби Саакашвілі саме в цей приватний центр для надання такої допомоги", - заявила Денісова.

Вона повідомила, що Саакашвілі висловився однозначно проти примусового годування і на цьому наполягатиме, незважаючи на те, що в результаті голодування будь-якої миті може настати кризовий стан.

За словами омбудсмена, у в'язниці Саакашвілі роблять аналізи. Також приїхав український лікар. Також у колонії чергує реанімаційна бригада, яка може зробити переливання крові чи масаж серця, але відновити життєво важливі органи вона не зможе і довезти Саакашвілі до лікарні теж не зможе.

У свою чергу, грузинська омбудсмен зауважила, що Саакашвілі хоче особисто представляти свої інтереси у суді, але його процесуальні права порушуються.

Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.

27 жовтня омбудсмен Людмила Денісова відвідала Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі у Грузії.

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