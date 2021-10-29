Україна вже підготувала звернення до Грузії про передачу Саакашвілі Києву, - нардеп Ковальчук

Про це Ковальчук сказав журналістам після зустрічі групи українських депутатів із Саакашвілі у в'язниці грузинського міста Руставі, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"За нашою інформацією, міністерство закордонних справ України, президент Володимир Зеленський та Верховна рада вже мають розроблений текст", - сказав Ковальчук.

За його словами, стан Саакашвілі критичний, у нього залишилося мало сил.

"При цьому він має внутрішню силу, що дає йому можливість продовжувати боротьбу", - зазначив парламентар.

Ковальчук стверджує, що Саакашвілі у в'язниці не дають можливості здійснювати телефонні дзвінки і він не має права виходити на прогулянку.