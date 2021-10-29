Україна вже підготувала звернення до Грузії про передачу Саакашвілі Києву, - нардеп Ковальчук
Депутат Верховної Ради від фракції “Слуга народу” Олександр Ковальчук заявив, що українська сторона вже підготувала текст звернення до Грузії з вимогою передати екс-президента Міхеіла Саакашвілі Україні
Про це Ковальчук сказав журналістам після зустрічі групи українських депутатів із Саакашвілі у в'язниці грузинського міста Руставі, повідомляє Інтерфакс-Україна.
"За нашою інформацією, міністерство закордонних справ України, президент Володимир Зеленський та Верховна рада вже мають розроблений текст", - сказав Ковальчук.
За його словами, стан Саакашвілі критичний, у нього залишилося мало сил.
"При цьому він має внутрішню силу, що дає йому можливість продовжувати боротьбу", - зазначив парламентар.
Ковальчук стверджує, що Саакашвілі у в'язниці не дають можливості здійснювати телефонні дзвінки і він не має права виходити на прогулянку.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.
- 27 жовтня омбудсмен Людмила Денісова відвідала Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі у Грузії.
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