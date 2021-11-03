"Ні і ніколи": президентка Грузії вкотре заявила, що не помилує Саакашвілі

Про це повідомляє Інтерфакс.



"Моя позиція щодо помилування колишнього президента тверда і незмінна - ні і ніколи", - сказала Зурабішвілі.



Президентка наполягає на тому, що Саакашвілі не є політичним в'язнем, і вважає, що він з власної волі нелегально проник у країну, щоб дистабілізувати ситуацію.



"Враховуючи великий інтерес суспільства, він має бути визнаний особливим ув'язненим, що вимагає від адміністрації пенітенціарної служби та влади особливої уваги до нього. Потрібно вживати всіх заходів, щоб погіршення його здоров'я не було використано для політичних спекуляцій чи дестабілізації", - сказала Зурабішвілі.



Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.

27 жовтня омбудсмен Людмила Денісова відвідала Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі у Грузії.

29 жовтня Людмила Денісова закликала іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії щодо громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Особистий лікар громадянина України, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив, що стурбований станом здоров'я пацієнта. Саакашвілі голодує у в'язниці упродовж 33 днів.