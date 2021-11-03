Лікар про стан здоров’я Саакашвілі: він ослаблений, були стрибки тиску
Особистий лікар громадянина України, колишнього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кипшидзе заявив, що стурбований станом здоров'я пацієнта. Саакашвілі голодує у в'язниці упродовж 33 днів
Про це він заявив журналістам після відвідин Саакашвілі у в'язниці у місті Руставі, передає Інтерфакс-Україна.
"Сьогодні він був трохи слабшим, ніж учора і тому ми вирішили, що завтра зробимо тести", - повідомив лікар.
Він зазначив, що Саакашвілі спочатку відмовився від проведення тестів, але пізніше погодився.
"Будуть зроблені всі можливі тести. Він був ослаблений, були стрибки тиску, пульс змінювався протягом дня", - заважив Кипшидзе.
- Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.
- 2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.
- 20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.
- 27 жовтня омбудсмен Людмила Денісова відвідала Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі у Грузії.
- Згодом, Денісова закликала іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії щодо громадянина України Міхеіла Саакашвілі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.21
Купівля 26.21Продаж 26.43
-
EUR
Купівля 30.26Продаж 30.65
- Актуальне
- Важливе