Лікар про стан здоров’я Саакашвілі: він ослаблений, були стрибки тиску

Про це він заявив журналістам після відвідин Саакашвілі у в'язниці у місті Руставі, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні він був трохи слабшим, ніж учора і тому ми вирішили, що завтра зробимо тести", - повідомив лікар.

Він зазначив, що Саакашвілі спочатку відмовився від проведення тестів, але пізніше погодився.

"Будуть зроблені всі можливі тести. Він був ослаблений, були стрибки тиску, пульс змінювався протягом дня", - заважив Кипшидзе.



Нагадаємо, 1 жовтня прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що Міхеіл Саакашвілі заарештований і переведений до в'язниці.

2 жовтня стало відомо, що Саакашвілі оголосив у в'язниці голодування та назвав себе політв'язнем.

20 жовтня консиліум лікарів, зібраний для оцінки стану Саакашвілі, порадив госпіталізувати його.

27 жовтня омбудсмен Людмила Денісова відвідала Міхеїла Саакашвілі у пенітенціарній установі у Грузії.

Згодом, Денісова закликала іноземні держави та міжнародні організації рішуче засудити дії посадових осіб Грузії щодо громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb