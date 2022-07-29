У Грузії розбився рятувальний гелікоптер і параплан, загинуло 9 людей
У Грузії через аварії туристичного параплана та гелікоптера, який прямував йому на допомогу, загинули дев’ять людей
Про це повідомляє видання "Новости-Грузия".
За словами міністра внутрішніх справ Грузії Вахтанга Гомелаурі, на борту гелікоптера були вісім осіб – четверо членів екіпажу, двоє рятувальників служби надзвичайних ситуацій і двоє медиків. На жаль, ніхто з них не вижив.
Дев’ятий загиблий – це турист-іноземець, який був пасажиром параплану.
Натомість пілот, громадянин Грузії, госпіталізований з травмами.
Міністр повідомив, що гелікоптер під час маневру зачепився хвостом за скелю і пошкодив пропелер, після чого став некерованим. Під час падіння і чергового удару об скелі стався вибух.
За даними ЗМІ, керував гелікоптером пілот з 35-річним стажем і великим досвідом рятувальних операцій.
Через інцидент перекрили трасу Млета - Коба, поблизу якої впав гелікоптер.
У зв’язку з трагедією 30 липня оголосили днем трауру.
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