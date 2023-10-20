У Грузії заявили, що вживають заходів для підготовки до можливої ядерної війни

Про це заявив журналістам голова Служби державної безпеки Грузії (СДБ) Григол Лілуашвілі, передає Interpress News.

"Наявні виклики не виключають ситуації, що буде застосована ядерна зброя. Не дай боже, я маю на увазі не нашу країну, я маю на увазі наш регіон", - заявив він.

Ці виклики змушують грузинську владу проводити помірну, прагматичну політику як усередині країни, так і за кордоном, зазначив Лілуашвілі.

Влада країни, за його словами, створила спеціальний план дій на випадок ядерного конфлікту. Відповідно до нього у кожного відомства є свій план дій. Так, МОЗ створило механізм розподілу медикаментів серед населення, схеми лікування та надання екстреної допомоги, пояснив він.

Крім того, влада пропрацювала питання укриттів, продовжив Лілуашвілі. Участь у розробці плану брав уряд, СДБ та інші компетентні відомства.