У ГУР пояснили, навіщо Росія створює напруження в Молдові
РФ влаштовує напруження навколо Молдови та невизнаного Придністров'я, переслідуючи дві цілі
Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.
"На нашу думку, створюючи напруження в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перше - це намагання відволікти європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, в тому числі у сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі", - пояснив Черняк.
По-друге, за його словами, це спрямовано на внутрішнього споживача в Росії.
"Адже вони не досягли жодного результату у своїй так званій спеціальній воєнній операції. Тому їм потрібно демонструвати будь-які "перемоги" для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоби створити ілюзію, наче "світ за них", "народ Молдови за нас", - зауважив Черняк.
- 23 лютого міністерство оборони Росії вдруге впродовж дня поширило повідомлення про те, начебто Україна готується до вторгнення у Придністров’я.
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