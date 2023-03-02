У ГУР пояснили, навіщо Росія створює напруження в Молдові

Про це в коментарі РБК-Україна повідомив представник ГУР Міноборони Андрій Черняк.

"На нашу думку, створюючи напруження в Молдові, Росія ставить для себе дві цілі. Перше - це намагання відволікти європейську громадськість від подій, що відбуваються в Україні. Вони бачать, що вся увага сконцентрована на Україні, в тому числі у сенсі допомоги. Тому вони намагаються розпалити нову пожежу в Європі", - пояснив Черняк.

По-друге, за його словами, це спрямовано на внутрішнього споживача в Росії.

"Адже вони не досягли жодного результату у своїй так званій спеціальній воєнній операції. Тому їм потрібно демонструвати будь-які "перемоги" для свого населення. Зараз вони намагаються зробити якусь революцію, щоби створити ілюзію, наче "світ за них", "народ Молдови за нас", - зауважив Черняк.