У ГУР пояснили, як росіяни використовували знищені у Пскові Іл-76
Представник ГУР МО Андрій Юсов зазначив, що росіяни використовують транспортну авіацію для перекидання особового складу й озброєння
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"За нашою інформацією чотири транспортних літаки, які знищені у Пскові, не підлягають відновленню й ремонту. Два літаки отримали ушкодження, які, напевно, можна буде усунути", - повідомив Юсов.
За словами представника ГУР МО, росіяни регулярно використовують транспортну авіацію для перекидання особового складу, сил, засобів і озброєння.
"Усе, що стосується ворожої логістики, у тому числі транспортної авіації, має бути нейтралізовано, ліквідовано, знешкоджено, поки загарбники не приберуться з нашої української землі", - наголосив Юсов.
- Ввечері вівторка, 29 серпня, у російському Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому: міноборони РФ змовчало про атаку БПЛА, натомість у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76
- Під час масштабної атаки дронів у ніч на 29 серпня сили та засоби ППО не змогли збити безпілотники, які на аеродромі "Псков" знищили кілька військово-транспортних Іл-76, адже вони скеровані на захист Москви
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.43 Купівля 37.43Продаж 38.19
- EUR Купівля 40.77Продаж 41.85
- Актуальне
- Важливе