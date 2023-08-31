У ГУР пояснили, як росіяни використовували знищені у Пскові Іл-76

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"За нашою інформацією чотири транспортних літаки, які знищені у Пскові, не підлягають відновленню й ремонту. Два літаки отримали ушкодження, які, напевно, можна буде усунути", - повідомив Юсов.

За словами представника ГУР МО, росіяни регулярно використовують транспортну авіацію для перекидання особового складу, сил, засобів і озброєння.

"Усе, що стосується ворожої логістики, у тому числі транспортної авіації, має бути нейтралізовано, ліквідовано, знешкоджено, поки загарбники не приберуться з нашої української землі", - наголосив Юсов.

Ввечері вівторка, 29 серпня, у російському Пскові прогриміли вибухи в районі аеродрому: міноборони РФ змовчало про атаку БПЛА, натомість у ГУР підтвердили знищення щонайменше чотирьох літаків Іл-76

Під час масштабної атаки дронів у ніч на 29 серпня сили та засоби ППО не змогли збити безпілотники, які на аеродромі "Псков" знищили кілька військово-транспортних Іл-76, адже вони скеровані на захист Москви



