У Ізраїлі знову знизили мінімальний вік для третього щеплення від коронавірусу

Про це повідомляє newsru.co.il.



Третьою дозою мають щепитись працівники системи освіти і вагітні.

Глава уряду Нафталі Беннет привітав рішення фахівців МОЗ.



"Зроблено ще один важливий крок у боротьбі зі штамом "Дельта". Ізраїль на передовій всесвітньої боротьби з епідемією. Громадяни Ізраїлю першими в світі отримали третю дозу вакцини, і ми продовжуємо відкривати можливості для чергових вікових груп", - повідомив він.

За словами прем'єра, 20 серпня йому зроблять третє щеплення.

13 серпня МОЗ Ізраїлю прийняло рекомендацію урядової комісії про вакцинацію третьою дозою осіб від 50 років.