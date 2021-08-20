У Ізраїлі знову знизили мінімальний вік для третього щеплення від коронавірусу
В Ізраїлі гендиректор МОЗ дозволив почати вакцинацію від COVID-19 третьою дозою осіб у категорії 40+
Про це повідомляє newsru.co.il.
Третьою дозою мають щепитись працівники системи освіти і вагітні.
Глава уряду Нафталі Беннет привітав рішення фахівців МОЗ.
"Зроблено ще один важливий крок у боротьбі зі штамом "Дельта". Ізраїль на передовій всесвітньої боротьби з епідемією. Громадяни Ізраїлю першими в світі отримали третю дозу вакцини, і ми продовжуємо відкривати можливості для чергових вікових груп", - повідомив він.
За словами прем'єра, 20 серпня йому зроблять третє щеплення.
- 13 серпня МОЗ Ізраїлю прийняло рекомендацію урядової комісії про вакцинацію третьою дозою осіб від 50 років.
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