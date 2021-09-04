У Кабулі 17 людей загинуло через хаотичну стрілянину талібів

Про це повідомляє Reuters.

Внаслідок стрілянини у Кабулі щонайменше 17 людей загинули і ще 41 особа отримала поранення.

Напередодні бойовики руху "Талібан" заявили про захоплення останньої не підпорядкованої їм північної провінції Панджшер, на честь якого вони і влаштували святкування. Між тим, афганська опозиція спростовує заяви про взяття провінції.

Речник руху "Талібан" Забіхулла Муджахід вже відреагував на інцидент та написав, що бойовики не мають права витрачати боєприпаси, оскільки це шкодить цивільному населенню.