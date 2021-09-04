Шеф розвідки Пакистану прибув до Кабулу, - Associated Press

Таку інформацію, з посиланням на два неназваних джерела в пакистанський владі, передала агенція Associated Press, повідомляє Еспресо.TV.



"Пакистанська розвідувальна служба має, мабуть, найбільший зовнішній вплив на "Талібан", - зазначається в інформації AP.



Про що саме Фаїз Хамід спілкується з талібами наразі не відомо.



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"Штаб-квартира керівництва "Талібану" була в Пакистані, і часто казали, що вони перебувають у безпосередньому контакті з потужним розвідувальним агентством між службами", - наголошує Associated Press.



Хоча Пакистан регулярно заперечував надання військової допомоги талібам, подібні звинувачення на адресу офіційного Ісламабада часто висував світський уряд Афганістану та Вашингтон.

Нагадаємо, Талібан отримав 5 вимог від Євросоюзу.





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