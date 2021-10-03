У Кабулі стався вибух біля мечеті, є загиблі

Про це повідомляє Радіо Свобода.

За словами представника "Талібану" Забіхули Муджахіда, вибух стався біля входу до мечеті, де мала відбутися молитва за його померлою матір’ю.

За словами представника МВС Афганістану Саїда Хості, внаслідок вибуху загинули щонайменше дві людини, ще четверо постраждалих опинилися у лікарні. Пізніше стало відомо, що загинуло вісім людей, 20 поранено.

Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.