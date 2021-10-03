У Кабулі стався вибух біля мечеті, є загиблі
У столиці Афганістану стався вибух поблизу входу до мечеті, внаслідок якого загинули вісім людей
Про це повідомляє Радіо Свобода.
За словами представника "Талібану" Забіхули Муджахіда, вибух стався біля входу до мечеті, де мала відбутися молитва за його померлою матір’ю.
За словами представника МВС Афганістану Саїда Хості, внаслідок вибуху загинули щонайменше дві людини, ще четверо постраждалих опинилися у лікарні. Пізніше стало відомо, що загинуло вісім людей, 20 поранено.
Відповідальність за вибух поки ніхто на себе не взяв.
- Нагадаємо, 4 вересня, у столиці Афганістану таліби влаштували під час святкування стрілянину, внаслідок якої загинуло 17 людей.
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