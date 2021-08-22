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У Кам'янському підлітки осквернили кладовище домашніх тварин

22 серпня, 2021 неділя
17:40
Кримінал

У лівобережній частині міста Кам'янського, що на Дніпропетровщині, є неофіційні кладовища домашніх тварин. Знаходяться вони між 2-м і 11-м, а також на 5-му і 9-му мікрорайонах

До одного з них дісталися кілька підлітків, передає Еспресо.TV.

Вони виламали хрести і спалили те, що було на могилах у тварин. Своїми вчинками вони похизувалися в інстаграмі.

При цьому дівчина - учасниця цього діяння була у футболці з окультною символікою.

Як розповідає місцевий новинний сайт 5692.com.ua, за якийсь час, коли користувачі соцмереж встановили їхні особи, вона спершу заявила, що особливого сорому вона не відчуває, більш того, вона проти кладовищ, а хрести нібито були поламані до неї, вона ж, з компанією, лише спалила штучні квіти.

Згодом, дівчина визнала свою провину і навела лад на кладовищі тварин, а також записала відео з вибаченням.

Як зазначає видання, цвинтар є неофіційним, тому "говорити про реакцію правоохоронців не доводиться".








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Дніпропетровщина
вандалізм
Кам'янське
окультизм
новини Дніпропетровщини
кладовище
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