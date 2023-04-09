Про це пише громадський діяч та політичний експерт Андрій Смолій.

Він розповів, що наразі біля храму знаходиться понад 1000 людей, які виступили за перехід церкви до ПЦУ. Вони намагаються разом із ревізійною комісією та новоствореною парафіяльною радою потрапити до собору, аби розпочати інвентаризацію.

Своєю чергою біля храму знаходиться понад 500 вірян, які підтримують УПЦ (МП). Вони церкву оточили й не пускають всередину вірян ПЦУ.

Біля храму знаходиться поліція, почалася штовханина.