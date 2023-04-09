У Кам'янці-Подільському другий день триває протистояння за собор Олександра Невського. Є штовханина з поліцією
У Кам'янці-Подільському другий день триває протистояння за собор Олександра Невського між вірянами, які за перехід церкви до ПЦУ та прибічниками УПЦ (МП)
Про це пише громадський діяч та політичний експерт Андрій Смолій.
Він розповів, що наразі біля храму знаходиться понад 1000 людей, які виступили за перехід церкви до ПЦУ. Вони намагаються разом із ревізійною комісією та новоствореною парафіяльною радою потрапити до собору, аби розпочати інвентаризацію.
Своєю чергою біля храму знаходиться понад 500 вірян, які підтримують УПЦ (МП). Вони церкву оточили й не пускають всередину вірян ПЦУ.
Біля храму знаходиться поліція, почалася штовханина.
- У суботу, 8 квітня, біля кафедрального собору святого благовірного князя Олександра Невського в Кам'янці-Подільському зібралися прихильники та противники Московського патріархату.
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