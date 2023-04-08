Біля собору в Кам'янці-Подільському зібралися прихильники та противники Московського патріархату
У суботу, 8 квітня, біля кафедрального собору святого благовірного князя Олександра Невського в Кам'янці-Подільському зібралися прихильники та противники Московського патріархату
Про це стало відомо з telegram-каналу місцевого ЗМІ.
"Біля Невського відбувається мітинг з метою заборони діяльності московського патріархату на території міста", - йдеться у дописі.
Зокрема повідомляється, що наче до "Невського звозять вірян на захист собору".
Також про це повідомив у себе в telegram активіст Андрій Смолій.
"Українці вже зібрались там, незалежно від партійних вподобань. РПЦ звозить своїх "прихожан" автобусами, щоб запустити силове протистояння і не дати перейти до ПЦУ", - йдеться у дописі.
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