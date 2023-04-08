Біля собору в Кам'янці-Подільському зібралися прихильники та противники Московського патріархату

Про це стало відомо з telegram-каналу місцевого ЗМІ.

"Біля Невського відбувається мітинг з метою заборони діяльності московського патріархату на території міста", - йдеться у дописі.

Зокрема повідомляється, що наче до "Невського звозять вірян на захист собору".

Також про це повідомив у себе в telegram активіст Андрій Смолій.

"Українці вже зібрались там, незалежно від партійних вподобань. РПЦ звозить своїх "прихожан" автобусами, щоб запустити силове протистояння і не дати перейти до ПЦУ", - йдеться у дописі.