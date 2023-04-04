Про це інформує міський голова Михайло Посітко.

"Депутати Кам'янець-Подільської міської ради прийняли звернення щодо заборони московського патріархату на території України" - пише мер.

На сьогоднішньому засіданні обранці одноголосно підтримали це рішення.

Повідомляється, що також проголосували за звернення про вихід єпархії УПЦ МП зі складу російської православної церкви до митрополита Кам’янець-Подільського і Городоцького Феодора.

Крім того, до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, в.о. начальника Хмельницької ОВА про припинення договорів оренди чи користування представників московського патріархату церковними спорудами, що перебувають у державній власності.

Посітко наголосив, що депутати проголосували "за" 19 проєктів про припинення користування земельними ділянками московською церквою та ще одне - про скасування оренди.

Також 4 квітня, депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії позбавили релігійні організації, що належать УПЦ МП, права на користування 13 земельними ділянками.