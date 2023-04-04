Депутати Кам'янця-Подільського у зверненні закликали владу заборонити УПЦ МП
4 квітня депутати Кам'янець-Подільської міської ради прийняли одноголосно рішення закликати президента, Верховну Раду, Кабмін та ОВА заборонити УПЦ МП
Про це інформує міський голова Михайло Посітко.
"Депутати Кам'янець-Подільської міської ради прийняли звернення щодо заборони московського патріархату на території України" - пише мер.
На сьогоднішньому засіданні обранці одноголосно підтримали це рішення.
Повідомляється, що також проголосували за звернення про вихід єпархії УПЦ МП зі складу російської православної церкви до митрополита Кам’янець-Подільського і Городоцького Феодора.
Крім того, до президента України Володимира Зеленського, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, в.о. начальника Хмельницької ОВА про припинення договорів оренди чи користування представників московського патріархату церковними спорудами, що перебувають у державній власності.
Посітко наголосив, що депутати проголосували "за" 19 проєктів про припинення користування земельними ділянками московською церквою та ще одне - про скасування оренди.
Також 4 квітня, депутати Хмельницької міської ради на позачерговій сесії позбавили релігійні організації, що належать УПЦ МП, права на користування 13 земельними ділянками.
- У середині березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявив про початок процесу повернення майна держави у Почаївській Успенській лаврі. Згодом Тернопільська облрада також звернулася до ОВА, Мінкульту та РНБО щодо повернення державі споруд Почаївської лаври.
- У кінці березня голова Тернопільської обласної військової адміністрації Володимир Труш заявив, що Почаївська лавра є "одним з об’єктів підвищеної небезпеки в області". Над її поверненням у державне розпорядження працюють і "згодом усі побачать сильний результат".
- Також 29 березня УПЦ (МП) мала залишити Києво-Печерську лавру. Проте представники УПЦ МП подали позов до суду через розірвання договору про оренду заповідника.
- Представники УПЦ МП відмовились залишати Лавру, відтак настоятель монастиря митрополит Павло (Петро Лебідь) отримав підозру у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
- 4 квітня стало відомо, що понад 30 народних депутатів хочуть від імені Верховної Ради звернутися до Кабінету Міністрів з пропозицією розірвати з УПЦ МП договір оренди на споруди Почаївської Успенської лаври.
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