У Карпатах температура впала до 20 градусів морозу

Про це повідомив голова Селятинської громади Валерій Полянчук у facebook.

Він опублікував фото термометра з температурою -20 градусів та засніжених краєвидів села Верхній Яловець під горою Яровиця, що на Буковині.

"Погода відповідає своїй порі. Коли сніг лежить то так мороз не відчувається", - написав Полянчук.



Тим часом на горі Піп Іван Чорногірський, в Івано-Франківській області, у суботу температура повітря опустилася до -16 градусів.

"4 грудня станом на 09:13 на горі Піп Іван Чорногірський ясно. Вітер південно-західній 3-5 м/с. Температура повітря -16°С", - повідомив Чорногірський пошуково-рятувальний пост у facebook.

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