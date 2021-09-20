У Казахстані чоловік стріляв у судових приставів, які прийшли його виселяти, загинуло п'ятеро людей

Про це повідомляє Kazinform,

У поліції повідомили, що під час судового рішення про виселення з приватного будинку, житель відкрив вогонь з вогнепальної зброї по судових виконавцях, дільничних інспекторах поліції, співробітниках Департаменту з надзвичайних ситуацій.

П'ятеро людей, у тому числі двоє поліцейських, померли.

Підозрюваного знешкоджено і затримано. Порушено кримінальну справу.



