У Казахстані чоловік стріляв у судових приставів, які прийшли його виселяти, загинуло п'ятеро людей
Внаслідок стрілянини в місті Алма-Ата загинуло п'ятеро людей, серед них - двоє поліцейських
Про це повідомляє Kazinform,
У поліції повідомили, що під час судового рішення про виселення з приватного будинку, житель відкрив вогонь з вогнепальної зброї по судових виконавцях, дільничних інспекторах поліції, співробітниках Департаменту з надзвичайних ситуацій.
П'ятеро людей, у тому числі двоє поліцейських, померли.
Підозрюваного знешкоджено і затримано. Порушено кримінальну справу.
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