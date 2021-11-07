У Казахстані загинуло 6 гірняків, ще 2 постраждало
7 листопада о 08.24 на шахті "Абайська" Вугільного департаменту АТ "АрселорМіттал Теміртау", що в Карагандинській області Казахстану, у вибої стався раптовий викид вугілля та газу
На момент аварії у шахті працювали 64 особи, з них вісім у вибої. Внаслідок аварії постраждали двоє та загинули шестеро шахтарів, передає Еспресо.TV.
Пресслужба акіма області Женіса Касимбека виклала у мережу список загиблих гірняків:
Шмідт Віталій Владиславович, 1979 року народження;
Скитченко Микола Миколайович, 1968 року народження;
Абдуллін Наїль Рамільєвич, 1990 року народження;
Супрунов Олексій Олексійович, 1987 року народження;
Краус Сергій Юрійович, 1983 року народження;
Корнієнко Сергій Анатолійович, 1971 року народження.
Постраждалі працівники шахти "Абайська":
Маралбаєв Женіс Мерекеєвич, 1963 року народження;
Зейналов Елайдин Авез-огли, 1960 року народження.
У ДНС Карагандинської області створено гарячу лінію у зв'язку з подією на шахті (раптовий викид газу метану): 8 (7212) 51-11-10, гаряча лінія - 8 (7212) 51-72-23.
Аким Карагандинської області провів нараду на шахті "Абайська".
Створено оперативний штаб, куди увійшли представники компанії та держорганів.
Керівництво області та компанії відвідують сім'ї загиблих шахтарів.
За дорученням прем'єр-міністра Казахстану Аскара Маміна створено державну комісію під керівництвом міністра з НС Юрія Ільїна, яка з'ясує обставини та причини НС.
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