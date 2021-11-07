У Казахстані загинуло 6 гірняків, ще 2 постраждало

На момент аварії у шахті працювали 64 особи, з них вісім у вибої. Внаслідок аварії постраждали двоє та загинули шестеро шахтарів, передає Еспресо.TV.



Пресслужба акіма області Женіса Касимбека виклала у мережу список загиблих гірняків:



Шмідт Віталій Владиславович, 1979 року народження;



Скитченко Микола Миколайович, 1968 року народження;



Абдуллін Наїль Рамільєвич, 1990 року народження;



Супрунов Олексій Олексійович, 1987 року народження;



Краус Сергій Юрійович, 1983 року народження;



Корнієнко Сергій Анатолійович, 1971 року народження.



Постраждалі працівники шахти "Абайська":



Маралбаєв Женіс Мерекеєвич, 1963 року народження;



Зейналов Елайдин Авез-огли, 1960 року народження.



У ДНС Карагандинської області створено гарячу лінію у зв'язку з подією на шахті (раптовий викид газу метану): 8 (7212) 51-11-10, гаряча лінія - 8 (7212) 51-72-23.



Аким Карагандинської області провів нараду на шахті "Абайська".



Створено оперативний штаб, куди увійшли представники компанії та держорганів.



Керівництво області та компанії відвідують сім'ї загиблих шахтарів.



За дорученням прем'єр-міністра Казахстану Аскара Маміна створено державну комісію під керівництвом міністра з НС Юрія Ільїна, яка з'ясує обставини та причини НС.





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