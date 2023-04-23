У Кенії ексгумували 21 тіло: людей заморили голодом
Поліція Кенії розпочала ексгумацію решток понад двох десятків тіл: вважається, що це послідовники культу, які вірили, що зустрінуть Ісуса, якщо помруть від голоду
Про це пише BBC.
Неглибокі могили знаходяться в лісі Шакахола, де минулого тижня було врятовано 15 членів Міжнародної церкви "Добра Новина". Її проповідник Пол Маккензі Нтенге перебуває під вартою в очікуванні суду: стверджується, що він закликав своїх послідовників до голодної смерті, аби "зустріти Ісуса".
Серед ексгумованих 21 тіл були мертві діти, і поліція заявила, що очікує знайти ще більше.
Віктор Каудо з Центру соціальної справедливості Малінді сказав Citizen TV: "Коли ми знаходимося в цьому лісі і підходимо до місця, де ми бачимо великий і високий хрест, ми знаємо, що це означає, що там поховано понад п'ять осіб".
- Невідома група озброєних людей напала на військових та добровольців Сил оборони Буркіна-Фасо. Загалом вони вбили 40 людей і поранили ще 33.
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