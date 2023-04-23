У Кенії ексгумували 21 тіло: людей заморили голодом

Про це пише BBC.

Неглибокі могили знаходяться в лісі Шакахола, де минулого тижня було врятовано 15 членів Міжнародної церкви "Добра Новина". Її проповідник Пол Маккензі Нтенге перебуває під вартою в очікуванні суду: стверджується, що він закликав своїх послідовників до голодної смерті, аби "зустріти Ісуса".

Серед ексгумованих 21 тіл були мертві діти, і поліція заявила, що очікує знайти ще більше.

Віктор Каудо з Центру соціальної справедливості Малінді сказав Citizen TV: "Коли ми знаходимося в цьому лісі і підходимо до місця, де ми бачимо великий і високий хрест, ми знаємо, що це означає, що там поховано понад п'ять осіб".