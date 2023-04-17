У Буркіна-Фасо невідомі зі зброєю напали на військових: 40 вбитих і 33 поранених
Невідома група озброєних людей напала на військових та добровольців Сил оборони Буркіна-Фасо. Загалом вони вбили 40 людей і поранили ще 33
Про це повідомляє Anadolu Agency.
Згідно із заявою влади країни, напад стався на півночі країни неподалік селища Аорема і "був націлений на загін солдатів і добровольців".
В результаті було вбито 40 людей та ще 33 зазнали поранень. Губернатор північного регіону Альберт Зонго повідомив, що поранених госпіталізовано. Він також закликав громадян зберігати пильність та долучатися до Сил оборони й безпеки у боротьбі проти тероризму.
Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що "десятки бойовиків були нейтралізовані" в ході операції після нападу.
- 15 квітня у столиці Судану Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина. Під час початку бойових дій в країні перебували 2 літаки та 36 співробітників української авіакомпанії SkyUp.
- 16 квітня стало відомо, що у зіткненнях між збройними силами та спецпризначенцями швидкої підтримки (RSF) загинули щонайменше 56 людей, 595 осіб дістали поранення. Згодом генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав притягнути до відповідальності винних у загибелі цивільних осіб під час бойових дій у Судані. Серед них було троє його підлеглих.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.42
Купівля 37.42Продаж 38.19
-
EUR
Купівля 40.77Продаж 41.62
- Актуальне
- Важливе