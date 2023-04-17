Про це повідомляє Anadolu Agency.

Згідно із заявою влади країни, напад стався на півночі країни неподалік селища Аорема і "був націлений на загін солдатів і добровольців".

В результаті було вбито 40 людей та ще 33 зазнали поранень. Губернатор північного регіону Альберт Зонго повідомив, що поранених госпіталізовано. Він також закликав громадян зберігати пильність та долучатися до Сил оборони й безпеки у боротьбі проти тероризму.

Тим часом місцеві ЗМІ повідомляють, що "десятки бойовиків були нейтралізовані" в ході операції після нападу.