Генсек ООН закликав притягнути до відповідальності винних у загибелі його підлеглих у Судані
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш закликав притягнути до відповідальності винних у загибелі цивільних осіб під час бойових дій у Судані. Серед них було троє його підлеглих
Про це він написав у твіттері.
"Зіткнення, що тривають у Судані, призвели до загибелі та поранень цивільних осіб, у тому числі 3 наших колег із Всесвітньої продовольчої програми, які загинули під час виконання своєї роботи. Винні мають бути негайно притягнуті до відповідальності", - наголосив Гутерреш.
<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="en" dir="ltr">Appalling.<br><br>The ongoing clashes in Sudan have resulted in the deaths & injuries of civilians, including 3 of our <a href="https://twitter.com/WFP?ref_src=twsrc%5Etfw">@WFP</a> colleagues killed while carrying out their work.<br><br>Those responsible should be brought to justice without delay.<br><br>Humanitarian workers are <a href="https://twitter.com/hashtag/NotATarget?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#NotATarget</a>.</p>— António Guterres (@antonioguterres) <a href="https://twitter.com/antonioguterres/status/1647679219911073793?ref_src=twsrc%5Etfw">April 16, 2023</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>
- Нагадаємо, у суботу, 15 квітня, у столиці Судану Хартумі армія оточила одну з баз воєнізованих сил швидкої підтримки (RSF) країни, після чого в місті розпочалася стрілянина.
- Під час початку бойових дій в Судані 15 квітня в країні перебували 2 літаки та 36 співробітників української авіакомпанії SkyUp.
- 16 квітня стало відомо, що у зіткненнях між збройними силами та спецпризначенцями швидкої підтримки (RSF) загинули щонайменше 56 людей, 595 осіб дістали поранення.
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