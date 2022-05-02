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Головна війна з Росією "У керівництві Росії забули всі уроки Другої світової": Зеленський відреагував на заяву Лаврова щодо євреїв-антисемітів та назвав його "великим знавцем" гітлерізму

"У керівництві Росії забули всі уроки Другої світової": Зеленський відреагував на заяву Лаврова щодо євреїв-антисемітів та назвав його "великим знавцем" гітлерізму

2 травня, 2022 понедiлок
23:30
війна з Росією Зеленський

Президент Володимир Зеленський відреагував на заяву голови МЗС РФ Сергія Лаврова про євреїв-антисемітів та "єврейську кров" Адольфа Гітлера

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Якщо колись у цієї держави було те, що називають репутацією, то зараз Росія робить щоденно такі речі, які просто виключають будь-яку адекватність. Вчора, наприклад, міністр закордонних справ РФ відкрито і не соромлячись сказав, що найбільші антисеміти нібито серед самих євреїв і що нібито Гітлер мав єврейську кров. Як взагалі можна було таке сказати напередодні річниці перемоги над нацизмом?", - зазначив президент.

Зеленський наголосив, що ці слова означають, що найвищий дипломат Росії перекладає на єврейський народ провину за злочини нацистів.

"Звичайно, сьогодні з приводу цих слів великий скандал в Ізраїлі, але тим не менше, ніхто не чує заперечень або виправдань з Москви. Там мовчать, а значить, погоджуються з тим, що сказав їхній міністр закордонних справ. Після російського ракетного удару по Бабиному Яру в Києві, після пошкодженої обстрілами Менори на місці масових розстрілів у Дробицькому Яру поблизу Харкова, після загибелі від російських обстрілів звичайних людей, які пережили нацистську окупацію та нацистські концтабори", - додав він.

На думку президента, такий антисемітський випад Лаврова означає, що в керівництві Росії забули всі уроки Другої світової війни.

"А може, ніколи й не вчили тих уроків. А тому питання – чи залишиться посол Ізраїлю в Москві, знаючи таку їхню нову позицію? Чи залишаться відносини з Росією як зазвичай? Бо це все невипадково. Невипадкові слова російського міністра закордонних справ – "великого знавця гітлерізму", - сказав Зеленський.

Він порівняв дії російських військових з нацистами.

"Невипадково російські окупанти на українській землі так звані фільтраційні табори, через які проводять тисячі та тисячі наших громадян, українців. Де вбивають, катують, гвалтують наших людей. Невипадково окупанти захоплюють цивільних і вивозять як заручників чи депортують як безкоштовну робочу силу. Невипадково вони ведуть так звану тотальну війну на знищення усього живого після якої залишаються лише спалені руїни. Від цілих міст та сіл. Щоб робити все це - треба відкинути повністю мораль і здобутки переможців нацизму", - зазначив президент.

Зеленський вважає, якщо такі люди працюють у російському керівництві - це не означає, що вони можуть судити по собі про інших у Європі чи у світі.

"Якщо вони посилають своїх громадян вмирати десятками тисяч на чужій землі і навіть не забирають тіла вбитих з вулиць, доріг, полей, то це не означає, що всі інші схожі на них. Якщо серед них є люди, які самі походять з України, але підтримують винищення українців, українського, то це не означає, що всі інші відмовились від нормальної людської моралі", - підсумував він.

  • Мністр закордонних справ Сергій Лавров назвав євреїв "найбільшими антисемітами" та заявив, що "у Гітлера була єврейська кров", порівнюючи його з Володимиром Зеленським, який має єврейське походження.
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Володимир Зеленський
нацизм
антисемітизм
Сергій Лавров
Адольф Гітлер
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