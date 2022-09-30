У Хабаровському краї військкомати просять 100 тис. рублів за відстрочку мобілізації
Військкомати Хабаровського краю РФ, які виконують наказ Путіна про "часткову мобілізацію", просять у призовників по 100 тис. рублів за відстрочку
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
"У РФ триває часткова мобілізація. У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні “тарифи”. Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тис. рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення", - розповіли в Генштабі.
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