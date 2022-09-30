Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

"У РФ триває часткова мобілізація. У Хабаровському краї посадові особи, відповідальні за відбір та підготовку мобілізаційного ресурсу, встановили нові корупційні “тарифи”. Так, відстрочка від мобілізації коштує 100 тис. рублів, що є практично недосяжною сумою для більшості місцевого населення", - розповіли в Генштабі.

З початку доби, 30 вересня, Росія завдала 3 ракетних та 5 авіаційних ударів по території України.

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