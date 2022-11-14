У Харкові 120 вулиць і провулків названо на честь воєначальників, пов'язаних з Росією, міська влада - проти перейменувань, - депутат облради
З 3500 топонімів у Харкові - 500 мають прив'язку до РФ, а міська влада категорично не хоче перейменувань саме зараз
Про це у ефірі Еспресо заявив депутат Харківської облради Олександр Скорик.
"У нас ситуація з топонімами жахлива. В нас з 3500 вулиць, 500 - мають прив'язку до Росії. 120 вулиць і провулків названо на честь російських воєначальників. Ситуація щодо цього в Харкові просто критична. І скільки ми звертаємось до влади, отримуємо скрізь відмову", - зазначив він.
За словами Скорика, міська влада категорично не хоче перейменувань саме зараз.
"Зробили декілька перейменувань, щоб замилити очі. Водночас вулицю Байрона перейменували в Героїв Сталінграду. Це неадекватна назва, її треба змінювати. Я уже не кажу про Єсеніних і Толстих - Харків переповнений всім цим", - підсумував депутат облради.
- 9 листопада Харківська міська рада повідомила про демонтаж пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну.
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