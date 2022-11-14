Про це у ефірі Еспресо заявив депутат Харківської облради Олександр Скорик.

"У нас ситуація з топонімами жахлива. В нас з 3500 вулиць, 500 - мають прив'язку до Росії. 120 вулиць і провулків названо на честь російських воєначальників. Ситуація щодо цього в Харкові просто критична. І скільки ми звертаємось до влади, отримуємо скрізь відмову", - зазначив він.

За словами Скорика, міська влада категорично не хоче перейменувань саме зараз.

"Зробили декілька перейменувань, щоб замилити очі. Водночас вулицю Байрона перейменували в Героїв Сталінграду. Це неадекватна назва, її треба змінювати. Я уже не кажу про Єсеніних і Толстих - Харків переповнений всім цим", - підсумував депутат облради.

9 листопада Харківська міська рада повідомила про демонтаж пам'ятника російському поету Олександру Пушкіну.