У Харкові 18 травня відкриють ЦНАПи, - Терехов

Про це заявив міський голова Ігор Терехов, передає пресслужба міськради у Facebook.

"Завтра, 18 травня, ми відкриваємо ЦНАПи, "Прозорі офіси", в яких надаватимуть соціальні послуги та послуги у сфері пенсійного забезпечення, а також фронт-офіси районних управлінь соціального захисту", - сказав Терехов.

Центри працюватимуть з понеділка по п'ятницю з 9:00 до 17:00.

"На жаль, через війну ми поки що не зможемо надавати всі послуги, як це було до 24 лютого. Але деякі з них будуть доступні вже із завтрашнього дня. Зокрема це стосується будівництва та частини послуг у сфері реєстрації місця проживання. Також у "Прозорих офісах" Салтівського, Шевченківського та Київського районів буде представлено весь спектр послуг Пенсійного фонду", – зазначив мер.