У Харкові метрополітен припинив роботу через технічні причини

Про це повідомили пресслужбі комунального підприємства.

"Шановні пасажири! З технічних причин припинено рух лініями Харківського метрополітену. Перепрошуємо за тимчасові незручності!" – йдеться у повідомленні.

Додамо, що, за інформацією Суспільного, у різних районах Харкова та області виникли перебої зі світлом.

"Харків'яни повідомляють про зниження напруги або відсутність електропостачання", - пишуть у Суспільному.

Нагадаємо, 14 жовтня, окупанти вдарили чотирма ракетами по Харкову

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