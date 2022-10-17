У Харкові метрополітен припинив роботу через технічні причини
У Харкові всі лінії метрополітену зупинилася через технічні негаразди, імовірно через зниження напруги
Про це повідомили пресслужбі комунального підприємства.
"Шановні пасажири! З технічних причин припинено рух лініями Харківського метрополітену. Перепрошуємо за тимчасові незручності!" – йдеться у повідомленні.
Додамо, що, за інформацією Суспільного, у різних районах Харкова та області виникли перебої зі світлом.
"Харків'яни повідомляють про зниження напруги або відсутність електропостачання", - пишуть у Суспільному.
- Нагадаємо, 14 жовтня, окупанти вдарили чотирма ракетами по Харкову
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