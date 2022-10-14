Окупанти вдарили чотирма ракетами по Харкову
Близько першої години дня 14 жовтня російські загарбники обстріляли Харків
Про це інформує у телеграмі міський голова Ігор Терехов.
О "Чотири прильоти у Харкові".
За хвилину міський голова повідомив про нові вибухи.
Повітряна тривога на Харківщині розпочалася о 13:13 та нині ще триває. Попередні сигнали лунали з 12:48 до 13:08.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов закликає не покидати укриттів.
"До уваги жителів Харківщини: не ігноруйте сигнали тривоги. Перебувайте в укриттях. Окупанти завдають удари по Харкову", - написав Синєгубов.
- 10 жовтня у Харкові, Житомирі, Хмельницькій, Львівській та Полтавській областях через обстріли росіян сталися перебої з мобільним інтернетом, у низці населених пунктів проблеми зі зв'язком.
- Близько опівдня 13 жовтня російські окупанти випустили три ракети в сторону Харкова, утім дві з них не долетівши самоліквідувалися, а третя - влучила в багатоповерхівку в Бєлгороді.
- 12 жовтня росіяни обстріляли чотири райони Харківщини, поранивши двох чоловіків - 62-річного в Ізюмському районі та 59-річного в Куп'янському.
- У четвер, 13 жовтня, внаслідок обстрілів Росією Харківської області двоє підлітків зазнали поранень.
- За добу 13 жовтня російські загарбники обстріляли Харківську область. Повідомляється, що пошкоджена інфраструктурна, є постраждалі.
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