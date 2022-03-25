У Харкові окупанти обстріляли поліклініку, загинуло 4 людини
Армія РФ у Харкові обстріляла поліклініку в Основ’янському районі, де розташований центр видачі гуманітарної допомоги
Про це повідомила обласна поліція у Facebook.
"Внаслідок ранкового обстрілу цивільної інфраструктури з реактивних систем залпового вогню постраждали 7 цивільних осіб, з яких 4 померли", - йдеться у повідомленні.
Там додали, що жодного військового об’єкту поруч не знаходиться.
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