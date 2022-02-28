У Харкові окупанти пошкодили два 16-поверхові будинки, - МВС

Про це повідомляє офіційний Facebook МВС України.



"Харків зараз: станом на 17:30 внаслідок обстрілів по вул. Кільцева пошкоджено два 16 поверхові житлові будинки, 14-16 поверхи одного будинку та 15-16 другого без послідуючого горіння. Підрозділами ДСНС евакуйовано 2 особи. Попередньо жертв та постраждалих немає, розвідка продовжується", - розповіли в МВС.



Міністерство також відзначає, що Україна ніколи не пробачить геноцид росіянам.



"Ніколи український народ не пробачить цього путінського геноциду. Ніколи цьому не буде виправдання. Ми переможемо і відбудуємо кожну школу, кожний садочок, лікарню і дім. А російський солдат, який підняв зброю на мирне населення України до останнього подиху буде пам'ятати свою ганьбу", - повідомляє МВС України.



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