У Харкові окупанти ракетою знищили американську гуманітарну кухню, є постраждалі, - CNN
Благодійну кухню, пов’язану зі знаменитим шеф-кухарем Хосе Андресом, знищила російська ракета у Харкові
Про це повідомляє CNN.
Генеральний директор цієї кухні Нейт Мук повідомив, що в результаті вибуху постраждали четверо співробітників.
Він додав, що вони почуваються добре, а команда ресторану перебазувала продукти харчування та непошкоджене обладнання в інше місце.
Мук опублікував у Twitter фото трьох співробітників ресторану, які, за його словами, відновлювалися після ракетного обстрілу.
"Я хочу познайомити вас із трьома відважними співробітниками ресторану @WCKitchen Yaposhka! Юля, Ліза та Юля у гарному настрої та відновлюються в лікарні після ракетного обстрілу", – написав він.
CNN уточнив для своїх читачів, що північно-східне місто Харків, друге за величиною в Україні, зазнає регулярних потужних бомбардувань відтоді, як Росія почала своє вторгнення.
Заснована Андресом у 2010 році організація WCK, яка зосереджується на забезпеченні харчуванням у зонах стихійних лих і бойових дій, постачає їжу українцям з початку конфлікту, маючи підрозділи в приблизно 30 містах по всій країні.
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