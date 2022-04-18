Про це повідомляє CNN.

Генеральний директор цієї кухні Нейт Мук повідомив, що в результаті вибуху постраждали четверо співробітників.

Він додав, що вони почуваються добре, а команда ресторану перебазувала продукти харчування та непошкоджене обладнання в інше місце.



Мук опублікував у Twitter фото трьох співробітників ресторану, які, за його словами, відновлювалися після ракетного обстрілу.

"Я хочу познайомити вас із трьома відважними співробітниками ресторану @WCKitchen Yaposhka! Юля, Ліза та Юля у гарному настрої та відновлюються в лікарні після ракетного обстрілу", – написав він.



CNN уточнив для своїх читачів, що північно-східне місто Харків, друге за величиною в Україні, зазнає регулярних потужних бомбардувань відтоді, як Росія почала своє вторгнення.

Заснована Андресом у 2010 році організація WCK, яка зосереджується на забезпеченні харчуванням у зонах стихійних лих і бойових дій, постачає їжу українцям з початку конфлікту, маючи підрозділи в приблизно 30 містах по всій країні.



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