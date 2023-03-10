Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає пресслужба міськради.

"За ніч нам вдалося заживити близько 60% житлових будинків. Але є певні труднощі, і наші енергетики перемикаються на ще одну лінію електропостачання. Сподіваємося, що найближчим часом ми відновимо у Харкові нормальне електропостачання", - сказав Терехов.



Також він зазначив, що наземний електротранспорт та метрополітен не працюють, однак курсують муніципальні автобуси.