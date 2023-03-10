У Харкові повернули світло в близько 60% будинків, метро та наземний електротранспорт не працюють
У Харкові станом на 10 березня заживлено близько 60% будинків, метро та наземний електротранспорт не працюють. Енергетики продовжують ремонтні роботи
Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов, передає пресслужба міськради.
"За ніч нам вдалося заживити близько 60% житлових будинків. Але є певні труднощі, і наші енергетики перемикаються на ще одну лінію електропостачання. Сподіваємося, що найближчим часом ми відновимо у Харкові нормальне електропостачання", - сказав Терехов.
Також він зазначив, що наземний електротранспорт та метрополітен не працюють, однак курсують муніципальні автобуси.
- Раніше в Укренерго повідомляли, що 10 березня у Житомирській та Харківській областях застосовують графіки погодинних відключень електроенергії.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
38.02
Купівля 38.02Продаж 38.86
-
EUR
Купівля 39.83Продаж 40.78
- Актуальне
- Важливе