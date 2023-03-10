В Укренерго назвали регіони, де ситуація з електропостачанням залишається складною
Станом на ранок 10 березня внаслідок ворожих обстрілів у Житомирській та Харківській областях застосовують графіки погодинних відключень електроенергії
Про це повідомила пресслужба Укренерго.
Споживання електроенергії в Україні – на рівні робочого дня. Більшість областей не мають обмежень у споживанні. Однак унаслідок обстрілів 9 березня в Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще без електропостачання, критична інфраструктура працює в основному від автономних джерел живлення.
"Унаслідок атаки росіян 9 березня та значного пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Ці графіки складають і застосовують обленерго", - зазначили в Укренерго.
Аварійні вимкнення діють у Запоріжжі та в деяких громадах Дніпропетровщини.
"Крім того, ворог 9 березня продовжував обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення", - додали там.
У компанії підкреслили, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання.
- У ніч на 9 березня ворог випустив по Україні 81 ракету.
- Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, що внаслідок ракетного удару 9 березня пошкоджено об'єкти генерації у 8 регіонах, проте енергосистема лишається цілісною.
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