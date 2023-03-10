Про це повідомила пресслужба Укренерго.

Споживання електроенергії в Україні – на рівні робочого дня. Більшість областей не мають обмежень у споживанні. Однак унаслідок обстрілів 9 березня в Житомирі та Харкові частина споживачів усе ще без електропостачання, критична інфраструктура працює в основному від автономних джерел живлення.

"Унаслідок атаки росіян 9 березня та значного пошкодження обладнання є мережеві обмеження у Житомирській та Харківській областях, які призводять до необхідності застосовувати графіки погодинних відключень. Ці графіки складають і застосовують обленерго", - зазначили в Укренерго.

Аварійні вимкнення діють у Запоріжжі та в деяких громадах Дніпропетровщини.

"Крім того, ворог 9 березня продовжував обстрілювати Дніпропетровщину та Запоріжжя, через що у цих регіонах діють аварійні відключення", - додали там.

У компанії підкреслили, що ремонтні бригади роблять усе можливе, щоб якомога швидше відновити стабільне електропостачання.