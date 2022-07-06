У Харкові пролунали вибухи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Харківській області вибухи 6 липня лунали з 00:14 по 00:49. За словами жителів Харкова, "вибухи були дуже гучними".

Офіційної інформації про локацію вибухів та кількість жертв - поки немає.

Уночі з 4 на 5 липня російська армія завдала ракетного удару по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова, будівлю частково зруйновано.

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