У Харкові пролунали вибухи
В ніч з 5 на 6 липня у Харкові пролунали вибухи
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У Харківській області вибухи 6 липня лунали з 00:14 по 00:49. За словами жителів Харкова, "вибухи були дуже гучними".
Офіційної інформації про локацію вибухів та кількість жертв - поки немає.
- Уночі з 4 на 5 липня російська армія завдала ракетного удару по одному з навчальних закладів Салтівського району Харкова, будівлю частково зруйновано.
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