Окупанти завдали ракетного удару по навчальному закладу у Харкові

Про це інформує голова Харківської ОДА Олег Синєгубов.

Зазначається, що близько 2 годині ночі загарбники обстріляли ракетами один з навчальних закладів Салтівського району Харкова. Унаслідок обстрілу було частково зруйновано будівлю, на території від ракети залишилася вирва.

За даними ОДА, на місці обстрілу перебував охоронець, проте постраждалих немає.

Крім того, протягом минулої доби росіяни обстрілювали з артилерії та РСЗВ населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області.

У результаті були пошкоджені приватні будинки. На відкритих територіях виникли пожежі, які пізніше успішно ліквідували рятувальники ДСНС.

Крім того, унаслідок обстрілів в Кутузівці Харківського району поранена 81-річна жінка.

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