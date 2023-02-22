У Харкові пролунали вибухи, попередньо було 4 удари, двоє людей поранені

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.

"За попередніми даними, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів - об’єкти інфраструктури. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранено двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів", - йдеться у повідомленні.

Мер міста Ігор Терехов додав, що ворог цілить по промислових об'єктах, інформація щодо руйнувань уточнюється.

О 10:31 він попереджав, що можливі додаткові пуски ракет з території РФ.