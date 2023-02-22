У Харкові пролунали вибухи, попередньо було 4 удари, двоє людей поранені
У середу, 22 лютого, росіяни обстріляли промислову інфраструктуру Харкова. Попередньо, було 4 удари по Київському району міста, двоє людей зазнали поранень
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов у телеграмі.
"За попередніми даними, зафіксовані "прильоти" у Київському районі Харкова. Під прицілом окупантів - об’єкти інфраструктури. За інформацією Обласного центру екстреної медичної допомоги, поранено двоє людей. Вони у легкому стані, отримують допомогу спеціалістів", - йдеться у повідомленні.
Мер міста Ігор Терехов додав, що ворог цілить по промислових об'єктах, інформація щодо руйнувань уточнюється.
О 10:31 він попереджав, що можливі додаткові пуски ракет з території РФ.
- У ніч з 21 на 22 лютого у Дніпрі пролунали вибухи.
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