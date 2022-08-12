У Харкові пролунали вибухи: "прильоти" у трьох районах міста
Вночі на 12 серпня російські війська обстріляли три райони Харкова
Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграм.
"О 02:51 ракетний обстріл Харкова", - написав він.
Попередньо відомо про п'ять вибухів.
"Прильоти" зафіксовано у трьох районах міста - Слобідському, Київському та Новобаварському.
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