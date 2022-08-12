Про це повідомив мер міста Ігор Терехов у телеграм.

"О 02:51 ракетний обстріл Харкова", - написав він.

Попередньо відомо про п'ять вибухів.

"Прильоти" зафіксовано у трьох районах міста - Слобідському, Київському та Новобаварському.

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