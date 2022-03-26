У Харкові РФ обстріляла університет внутрішніх справ
Армія РФ обстріляла Харківський національний університет внутрішніх справ
Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.
"Обстріляно альма-матер більшої частини співробітників харківської та й української поліції, серед яких і я. На щастя, ані жертв, ані поранених немає. Переконаний, що будівлю буде відновлено в найкоротший час", - повідомив Болвінов.
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