У Харкові РФ обстріляла університет внутрішніх справ

Про це повідомив начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов у Facebook.



"Обстріляно альма-матер більшої частини співробітників харківської та й української поліції, серед яких і я. На щастя, ані жертв, ані поранених немає. Переконаний, що будівлю буде відновлено в найкоротший час", - повідомив Болвінов.



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