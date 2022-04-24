У Харкові росіяни "Градами" обстріляли логістичний центр видавництва "Ранок", - гендиректор
У Харкові окупанти обстріляли з "Градів" логістичний центр видавництва "Ранок". Від загорання приміщення врятувала антипожежна система
Про це заявив гендиректор видавництва Віктор Круглов.
"Передвесником відродження у Єрусалимі запалав Благодатний вогонь. У Харкові ледве не запалав логістичний центр видавницва "Ранок" після бомбардування Градами", - написав він.
Приміщення не загорілося завдяки автоматичній антипожежній системі.
"Бачите сонце після обстрілу? Радісна вістка про Воскресіння Христове помандрувала книжковими лавами. Через проламані осколками стіни світять промінці надії, тому що рукописи не горять. Промовчу про посередників до Господа з ортодоксальної московської церкви, які освячують війну з українцями. Сьогодні свято. З Великоднем! Світло завжди перемагає темряву. Добро долає зло", - зауважив Віктор Круглов.
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