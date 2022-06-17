Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

"За даними слідства, близько 3 ночі 16 червня 2022 року окупанти обстріляли Індустріальний район м. Харкова. Внаслідок обстрілу пошкоджено харчове підприємство. Руйнувань зазнав обвальний цех, офісні та складські приміщення, вантажний транспорт та спецтехніка", - зазначили у відомстві.

Прокурори, слідчі та вибухотехніки оглянули місце обстрілу. Розпочато кримінальне провадження щодо порушення законів і звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України). Триває досудове розслідування.

16 червня СБУ зібрала нові докази застосування росіянами забороненої зброї на Північній Салтівці в Харкові.

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