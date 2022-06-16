Передадуть у Гаагу: СБУ зібрала нові докази застосування росіянами забороненої зброї

Про це інформує телеграм-канал СБУ.

Під час огляду задокументовано руйнування та пошкодження майже всіх будівель на території цього масиву: 4 дошкільних навчальних закладів, 2 загальноосвітніх шкіл, 1 поліклініки, 2 супермаркетів, 59 багатоквартирних житлових будинків (висотою у 9, 12 та 16 поверхів).

"За попередніми висновками експертів, окупанти використовували серед інших і касетні боєприпаси, заборонені у більшості цивілізованих країн світу. Також у ході огляду вилучено численні уламки боєприпасів, які передані на експертизу. Всі зібрані докази воєнних злочинів російських військовослужбовців будуть передані до Міжнародного кримінального суду у Гаазі для притягнення їх до відповідальності", – йдеться в повідомленні СБУ.

Нагадаємо, правоохоронці розслідують майже 200 фактів застосування окупантами касетних боєприпасів.

13 червня воєнні злочини росіян в Україні підтвердили в Amnesty International.

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